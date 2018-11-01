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В селах Тюменской области стартовали рейды по пожарной безопасности

Общество, 11:32 24 ноября 2018

Инфографика МЧС России по Тюменской области

В Омутинском, Армизонском и Юргинском районах прошли профилактические рейды по пожарной безопасности. Особое внимание сотрудники МЧС обращали на исправность печей и дымоходов.

По словам начальника межрайонного отдела надзорной деятельности № 6 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Владимира Бутакова, с начала 2018 года года в регионе обследовано более десяти тысяч жилых зданий, обучение прошли более 22 тысяч человек. За нарушения пожарной безопасности привлечено к административной ответственности 45 человек.

Как сообщает "Тюменская область сегодня", пенсионерам стоит быть особенно внимательными - участились случаи, когда мошенники предлагают установить автономные дымовые пожароизвещатели за деньги. Специалисты еще раз подчеркнули: датчики дыма в жилых помещениях, где проживают граждане пожилого возраста, устанавливают бесплатно.

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