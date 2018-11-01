В селах Тюменской области стартовали рейды по пожарной безопасности

Инфографика МЧС России по Тюменской области Инфографика МЧС России по Тюменской области

В Омутинском, Армизонском и Юргинском районах прошли профилактические рейды по пожарной безопасности. Особое внимание сотрудники МЧС обращали на исправность печей и дымоходов.

По словам начальника межрайонного отдела надзорной деятельности № 6 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Владимира Бутакова, с начала 2018 года года в регионе обследовано более десяти тысяч жилых зданий, обучение прошли более 22 тысяч человек. За нарушения пожарной безопасности привлечено к административной ответственности 45 человек.

Как сообщает "Тюменская область сегодня", пенсионерам стоит быть особенно внимательными - участились случаи, когда мошенники предлагают установить автономные дымовые пожароизвещатели за деньги. Специалисты еще раз подчеркнули: датчики дыма в жилых помещениях, где проживают граждане пожилого возраста, устанавливают бесплатно.