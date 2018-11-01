Мастерская талантов начала набор групп на бесплатные занятия по лепке

фото: Тюменская региональная общественная организация "Тепло души детям-сиротам" фото: Тюменская региональная общественная организация "Тепло души детям-сиротам"

Мастерская талантов "Тепло души" проводит бесплатные занятия для детей от 6 лет, воспитывающихся в семьях в трудной жизненной ситуации (малоимущих) по лепке из глины.

Занятия проводятся по адресу ул. 50 Лет Октября, 63а. В мастерской дают знания и первые навыки по работе с глиной, живописи, цветоведению, композиции и дизайну, знакомят с народным творчеством, декоративно-прикладным искусством, пишет "Вслух.ру".

"Мы развиваем творческий потенциал, мелкую моторику рук. Каждое изделие из глины проходит обжиг в муфельной печи", - отметили в мастерской.

Получить дополнительную информацию или записаться можно по телефону 8(922)002-33-68 – Галина Феньвеши.