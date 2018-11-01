Борис Кириллов: работа с людьми – большая ответственность

Борис Кириллов | Фото: www.panoramaurfo.ru Борис Кириллов | Фото: www.panoramaurfo.ru

Несколько дней назад в Сети прошла информация, что бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман начал вести приемы граждан, сообщает "Панорама УФО".

Как прокомментировал заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Борис Кириллов, любая общественная организация, политическая партия в пределах компетенции, которая не противоречит действующему законодательству, вправе организовать взаимодействие с гражданами, в том числе и в форме их приема. Очень эффективно эту работу проводят Общероссийский народный фронт, система Общественных палат, общественные советы при правоохранительных органах. Есть общественные объединения, которые оказывают помощь в решении правовых вопросов, бизнеса, образования. Есть, в конце концов, профсоюзы, главная задача которых – защита трудовых прав граждан, - рассказал Борис Кириллов. - Главная задача этих институтов – общественный контроль, образно говоря, не давать представителям власти забывать об исполнении своих прямых обязанностей перед гражданами. И это работает.

Что работает, на ваш взгляд, наиболее эффективно?

- Задачи решаются органами власти всех уровней. Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" очень четко трактует полномочия и компетенции органов власти, задействованных в этой работе. Для примера – зайдите на сайт полпреда президента в Уральском округе в раздел "обращения граждан". Вы увидите, что каждые два дня в приемной главы государства в Екатеринбурга проводятся приемы первыми лицами – губернаторами, заместителем генерального прокурора, заместителями полномочного представителя президента, руководителями территориальных подразделений федеральных структур. Особенно важно, что рассматривают обращения граждан должностные лица, обладающие определенным набором полномочий. В законе приводится такое определение: "должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном органе или органе местного самоуправления". Почему это важно? Да потому, что именно конкретный объем полномочий позволяет принимающему оказать заявителю, гражданину, обратившемуся за помощью, реальную помощь. Еще раз подчеркну, речь идет не о статусе как таковом, а о легитимном наборе инструментов.

Может ли руководитель общественной организации принимать на себя компетенцию органов управления?

- Нет, это противоречит конституционным нормам любого современного государства. Но не только! Соблазн пообещать людям немедленное решение их проблем – это, как минимум, лукавство. В случае, о котором говорите вы, бывший мэр Екатеринбурга, как он сам рассказал, "решается многое за счет личных контактов и многолетних наработок". Контактов с органами власти и управления? Но они не могут и не должны решать вопросы по телефонному звонку, что называется по блату. Более того, если это происходит – должна вмешаться прокуратура. Контактов с руководителями социальных служб, учреждений здравоохранения? Может быть, но, представьте: два приятеля договорились по телефону, что в одной из больниц, скажем, заявительницу примут вне очереди. Хорошо, а где гарантия, что примут, а где гарантия, что на условиях, которые ей подходят? И таких вопросов масса…

- Да, но ведь есть вопросы которые действительно, можно решить "по звонку"… Просто у кого то есть номер телефона, скажем так, "важного чиновника", а у кого то нет….Можно позвонить, попросить… и, может быть, получится? И все в рамках закона.

- Поймите, нельзя работать по формуле "обещать – не значит жениться". Ни в коем случае нельзя давать людям неподкрепленные возможностями обещания. На кону, может быть, жизнь или здоровье! Нельзя с этим шутить. В России действует легитимная и последовательная система формирования органов власти и управления. Для продвижения во власть талантливой молодежи есть и дополнительные инструменты – кадровые конкурсы, начиная с конкурса "Будущие лидеры России". Каждый гражданин нашей страны имеет право и возможность, помимо особо оговоренных в законе случаев, прийти во власть. А придя в нее, он получает в первую очередь ответственность перед людьми, которые его, образно говоря, нанимают на работу, ибо именно граждане платят налоги, часть которых расходуется на содержание системы органов власти всех уровней. Поверьте, я говорю не как чиновник с большим опытом приемов граждан. Я говорю как человек, который видел слезы в глазах пришедших с последней надеждой, видел слезы радости, что эта надежда оправдалась. Был случай, когда мы помогли отправить тяжелобольного ребенка на лечение. Ему сделали операцию. А потом что-то пошло не так и мальчика не смогли спасти. И я видел глаза мамы этого ребенка…Поэтому считаю, что работа с людьми, решение их бед и проблем – это очень сложное дело. Тут звонками и связями не обойдешься. Тут нужна ответственность. Та, о которой говорит федеральный закон.