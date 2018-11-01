Новый проект для семейных пар стартовал в Тюмени

Новый проект для тюменских семей запустили в Тюмени. Фото: Роман Бухтияров Новый проект для тюменских семей запустили в Тюмени. Фото: Роман Бухтияров

Жителей Тюмени приглашают на "Семейные вечера". Встречи для семейных пар, дружеские посиделки с настольными играми, песнями под гитару, просмотры хороших фильмов, общение с экспертами организует центр "Дзержинец".

В это семейный клуб по интересам, в который может вступить любая пара, которой интересно проводить вместе и общаться с другими семьями.

Примечательно, что идея этого проекта принадлежит самим семьям – активистам Семейного добровольческого движения "Крылья". Как рассказала Анна Чернухина, на первый семейный вечер настольных игр пришли семьи интересные, активные и готовые дружить. Участники проекта уже предположили, какими будут их встречи, как сделать их не только интересней, но и полезней.

"Очень часто у нас есть, что сказать или о чем рассказать, поэтому, я думаю, мы предоставим всем желающим возможность высказаться на любую тему. Сценаристом мероприятия, может быть любой желающий. То есть у каждого будет возможность реализовать свои творческие способности", - уточнила она.

Следующая встреча состоится 1 декабря в 17 часов( ул. Механическая 3\1). Посетить ее могут все желающие, условий всего два: взять с собой супруга, а детей оставить с бабушками или нянями, пишет "Комсомольская правда -Тюмень".