Московский режиссер поставит "Чайку" на тюменской сцене

Фото: МТЦ "Космос" Фото: МТЦ "Космос"

Московский режиссер Данил Чащин поставит эскиз спектакля "Чайка" по произведению Антона Чехова. На работу отведено всего четыре дня - таковы условия проекта "Премьера".

В рамках первого этапа проекта студенты региональных вузов участвовали в мастер-классах в молодежном театральном центре "Космос", обменивались опытом на коммуникационных сессиях, учились новому у экспертов. В ноябре участники на улицах города устроили "батл-челлендж". Теперь наступает третий этап — это творческая смена в лагере "Остров детства". Ребята разобьются на три группы: театр малых форм, пластический театр и театр танца. За каждой труппой будет закреплен федеральный эксперт в соответствии с направлением. Студентов ждут мастер-классы от региональных спикеров по категориям: "Режиссура", "Пластика", "Хореография" и "Сценическая речь".

Непосредственно с Данилом Чащиным участники поставят спектакль "Чайка". Также с ребятами будут работать актер Олег Снопков из Москвы и хореограф-постановщик Олеся Лишенко из Екатеринбурга. Все работы будут показаны 25 ноября в МТЦ "Космос", пишет "Вслух.ру".