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Фестиваль короткометражек "TMN KINO" пройдет в Тюмени

Общество, 12:32 25 ноября 2018

Мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень

Фестиваль короткометражек "TMN KINO" тюменцы могут посетить 1 декабря. На большом экране жителям и гостям города покажут картины местных авторов.

Любой желающий может презентовать свои видеоработы в кинотеатре, предварительно отправив фильм на модерацию организаторам.

В финале состоится презентация фильма "Про нее" команды проекта "72 истории о Тюмени" сценариста Ивана Кармацкого.

Напомним, что ранее команда проекта собирала реальные истории о том, как менялась областная столица и как это влияло на жизнь обычных людей.

Фестиваль проводят авторы проекта "72 истории о Тюмени" на грант конкурса "Моя идея". Напомним, организаторы получили 90 тысяч на реализацию.

Вход свободный на фестиваль свободный, но количество мест ограничено, нужна предварительная регистрация. Фестиваль пройдет в ТРЦ "Кристалл" 1 декабря в 19 часов 30 минут, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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