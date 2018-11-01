Фестиваль короткометражек "TMN KINO" пройдет в Тюмени
Фестиваль короткометражек "TMN KINO" тюменцы могут посетить 1 декабря. На большом экране жителям и гостям города покажут картины местных авторов.
Любой желающий может презентовать свои видеоработы в кинотеатре, предварительно отправив фильм на модерацию организаторам.
В финале состоится презентация фильма "Про нее" команды проекта "72 истории о Тюмени" сценариста Ивана Кармацкого.
Напомним, что ранее команда проекта собирала реальные истории о том, как менялась областная столица и как это влияло на жизнь обычных людей.
Фестиваль проводят авторы проекта "72 истории о Тюмени" на грант конкурса "Моя идея". Напомним, организаторы получили 90 тысяч на реализацию.
Вход свободный на фестиваль свободный, но количество мест ограничено, нужна предварительная регистрация. Фестиваль пройдет в ТРЦ "Кристалл" 1 декабря в 19 часов 30 минут, пишет "АиФ - Западная Сибирь".