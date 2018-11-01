  • 25 ноября 201825.11.2018воскресенье
  • USD65,6664
    EUR74,9385
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер южный

Суперфинал по настольному футболу соберет сильнейших игроков

Спорт, 13:26 25 ноября 2018

Архивное фото: moi-portal.ru

Финал турнира по кикеру пройдет в Тюмени 28 ноября. В соревнованиях примет участие 16 сильнейших игроков.

Участников ждут захватывающие поединки и атмосфера настоящего спортивного праздника. Победитель получит кубок чемпиона и сертификат от партнера проекта.

Также в день состязания жители Тюмени смогут сделать фотографии на память в тематических фотозонах. Старт игры назначен на 20 часов, а сбор – в 19 часов 30 минут, участие в турнире бесплатное.

Подробности соревнования можно узнать на странице проекта Тюменская городская лига по настольному футболу, пишет "Мой портал".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:26 25.11.2018Суперфинал по настольному футболу соберет сильнейших игроков
11:36 25.11.2018Тюменские биатлонисты завершают подготовку к сезону в Австрии
18:10 23.11.2018Около ста человек примут участие в межнациональном заплыве моржей в Тюмени
17:49 23.11.2018Футбольных судей наказали за ошибки в Тюмени