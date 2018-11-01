Суперфинал по настольному футболу соберет сильнейших игроков

Архивное фото: moi-portal.ru Архивное фото: moi-portal.ru

Финал турнира по кикеру пройдет в Тюмени 28 ноября. В соревнованиях примет участие 16 сильнейших игроков.

Участников ждут захватывающие поединки и атмосфера настоящего спортивного праздника. Победитель получит кубок чемпиона и сертификат от партнера проекта.

Также в день состязания жители Тюмени смогут сделать фотографии на память в тематических фотозонах. Старт игры назначен на 20 часов, а сбор – в 19 часов 30 минут, участие в турнире бесплатное.

Подробности соревнования можно узнать на странице проекта Тюменская городская лига по настольному футболу, пишет "Мой портал".