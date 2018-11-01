Систему территориальных органов самоуправления формируют в Тюменском районе

Фото: Управление информационной политики и информатизации Тюменского района Фото: Управление информационной политики и информатизации Тюменского района

Первый территориальный орган самоуправления создали в Тюменском районе. В администрации района встреча глав муниципальных образований с главами сельских администраций Заводоуковского городского округа по вопросу организации и реализации деятельности органов ТОС.

В настоящее время в Заводоуковске действует 26 ТОСов без образования юридического лица, которые объединены в местную общественную организацию "Союз органов ТОС". Председателем Союза является Татьяна Ашихмина, которая также стала участником встречи по обмену опытом. Она рассказала, как финансируется деятельность организаций и с какими проблемами можно столкнуться при их создании, сообщает Управление информационной политики и информатизации.