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Систему территориальных органов самоуправления формируют в Тюменском районе

Общество, 14:24 25 ноября 2018

Фото: Управление информационной политики и информатизации Тюменского района

Первый территориальный орган самоуправления создали в Тюменском районе. В администрации района встреча глав муниципальных образований с главами сельских администраций Заводоуковского городского округа по вопросу организации и реализации деятельности органов ТОС.

В настоящее время в Заводоуковске действует 26 ТОСов без образования юридического лица, которые объединены в местную общественную организацию "Союз органов ТОС". Председателем Союза является Татьяна Ашихмина, которая также стала участником встречи по обмену опытом. Она рассказала, как финансируется деятельность организаций и с какими проблемами можно столкнуться при их создании, сообщает Управление информационной политики и информатизации.

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