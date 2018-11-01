Тюменская форель и муксун появятся на прилавках

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Об успешном опыте разведения муксуна и форели в Тюменской области заявили в ассоциации производственно-торговых предприятий региона "Оцелот".

"По Сладковскому товарному рыбоводческому хозяйству хорошие новинки получились. Мы вырастили в системе замкнутого водоснабжения, в экспериментальной установке, форель. Убедились, что можем сами выращивать этот вид рыбы. По вкусовым качествам он отвечает самым высоким требованиям", - рассказал руководитель ассоциации Руслан Цицкиев.

Также одним из перспективных направлений рыбоводы Сладковского района считают разведение сырка.