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Тюменская форель и муксун появятся на прилавках

Экономика, 15:14 25 ноября 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Об успешном опыте разведения муксуна и форели в Тюменской области заявили в ассоциации производственно-торговых предприятий региона "Оцелот".

"По Сладковскому товарному рыбоводческому хозяйству хорошие новинки получились. Мы вырастили в системе замкнутого водоснабжения, в экспериментальной установке, форель. Убедились, что можем сами выращивать этот вид рыбы. По вкусовым качествам он отвечает самым высоким требованиям", - рассказал руководитель ассоциации Руслан Цицкиев.

Также одним из перспективных направлений рыбоводы Сладковского района считают разведение сырка.

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