Омутинским подросткам помогают адаптироваться ко взрослой жизни

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Специально разработанный комплекс мер подготовке к самостоятельной жизни воспитанников детских домов и детей из замещающих семей "Шаг в будущее" реализуется в Тюменской области. Всестороннюю поддержку в его реализации оказывает московский "Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации".

Так, на базе общеобразовательных школ Омутинского района работает профориентационный подростковый клуб "Спутник", где проводится профессиональная диагностика подростков, составляется профориентационный "портрет".

Также в омутинских школах подростки проходят курс финансовой грамотности "Экономика: первые шаги". Такие занятия помогают ребятам приобрести начальные представления об экономических условиях жизни и деятельности людей, освоению социальных ролей. Несовершеннолетних учат составлять семейный бюджет, эффективно расходовать денежные средства. Занятия проводятся с использованием нетрадиционных методик, деловых игр, экскурсий.

На базе районного центра для несовершеннолетних в селе Омутинское оборудована тренировочная комната социально-бытовой адаптации, где ребята тренируются в бытовых навыках, практикуются в ведении домашнего хозяйства, самообслуживании. Подростки учатся самостоятельно пользоваться стиральной машиной - автоматом, кухонным оборудованием, техникой для уборки . Специалисты считают, что "Шаг в будущее" поможет успешному вхождению детей-сирот в самостоятельную жизнь, укрепит их веру в себя и уверенность в завтрашнем дне, сообщает департамент социального развития Тюменской области.