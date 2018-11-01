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Жители Китая стали чаще играть в лотерею

Общество, 09:40 25 ноября 2018

russian.news.cn

Объемы продаж лотерей в Китае в октябре увеличились на 12,2% по сравнению с 2017 годом - до 42,23 млрд юаней (около 6 млрд долларов США), сообщает агентство "Синьхуа", ссылаясь на официальные данные.

В октябре объем продаж билетов благотворительной лотереи составил почти 19 млрд юаней, что на 3,3% больше, чем год назад, а билетов спортивной лотереи - 23 млрд юаней с приростом на 20,5%., сообщается в Министерстве финансов КНР. О росте продаж в октябре сообщил 21 регион страны.

Совокупный объем продаж лотерейных билетов за первые 10 месяцев 2018 года составил 425,73 млрд юаней, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 22,2%.

Соб. инф.

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