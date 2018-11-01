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Извержение вулкана произошло на Северных Курилах

Происшествия, 11:19 25 ноября 2018

www.sb.by

Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир (Северные Курилы), выбросил столб пепла высотой 4,5 км над уровнем моря, сообщает агентство "Интерфакс", ссылаясь на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"Это событие на вулкане произошло в воскресенье днем по местному времени. О высоте выброса можно судить по видеоданным", - сказал представитель РАН. Он отметил, что пепловый шлейф протянулся к юго-востоку от вулкана.

Вулкан Эбеко (высота 1156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. В кратерах - горячие озера, термальные источники, сольфатары. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Соб. инф.

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