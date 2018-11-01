27 ноября - события дня
В Тюмени в 10 часов в малом зале правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) откроется федеральный пресс-центр юных инспекторов движения.
В Тюмени с 10 до 11 часов в кафе "Андерсон" (ул. Осипенко, 73/4) начнется благотворительный завтрак в рамках федерального проекта "Щедрый вторник".
В Тюмени в 11 часов в большом зале заседаний правительства области начнется совместное заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Тюменской области и Совета по улучшению инвестиционного климата.
В Тюмени в 14 часов в департаменте АПК Тюменской области (ул. Хохрякова, 47) начнется заседание Общественного совета "Модернизация системы непрерывного аграрного образования в Тюменской области".
В Тюмени в 14 часов в большом зале заседаний правительства области начнется координационный совет по вопросам развития и поддержки СОНКО в Тюменской области.
В Тюмени с 15 до 17 часов в ТРЦ "Колумб" (ул. Московский тракт, 118) пройдет акция добра "Стань Дедом Морозом!".
В Тюмени в 17 часов в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнется первенство "На призы олимпийских чемпионов Тюменской области".
В Тюмени с 19 до 21 часа финалисты проекта "Великие имена России": Дмитрий Менделеев, Петр Ершов и Виктор Муравленко встретят гостей в аэропорту Рощино.
В Тобольске пройдет пленарное заседание Уралуправтодора "День качества".
Этот день в истории:
1095 - папа римский Урбан провозгласил начало первого крестового похода.
1493 - Колумб основал первое поселение европейцев в Америке - Изабеллу (Доминика).
1582 - 18-летний Уильям Шекспир женился на 26-летней Анне Хэтвей.
1654 - русские войска заняли Витебск, принадлежавший Польше.
1705 - по приказу Петра I создан первый в России полк морских солдат (морской пехоты).
1806 - французские войска вступили в Варшаву.
1807 - французские войска заняли столицу Португалии Лиссабон.
1885 - сделана первая фотография падающего метеорита.
1885 - в Саскачеване (Канада) повешены лидеры индейского восстания.
1895 - подписано завещание об учреждении Нобелевских премий.
1896 - начата самая массовая кампания по привлечению в Западную Канаду европейских иммигрантов.
1898 - в результате снежных бурь в Нью-Йорке погибли 455 человек.
1910 - в Нью-Йорке открыта самая большая в мире на тот момент железнодорожная станция Пенсильвания.
1914 - приступили к дежурству первые английские женщины-полицейские.
1918 - создана Украинская академия наук во главе с Вернадским.
1939 - по секретному соглашению между СССР и Германией НКВД должен был передать немецкому гестапо до 300 немецких коммунистов, содержавшихся в советских лагерях.
1939 - в Германии всех арийцев обязали в течение 12 месяцев развестись с еврейскими супругами.
1941 - советские войска временно выбили фашистов из Ростова.
1941 - франко-итальянское командование в Бейруте провозгласило независимость Ливана.
1942 - французские моряки потопили свой флот в Тулони.
1944 - в Бартоне (Англия) из-за взрыва военного арсенала погибли 68 человек.
1958 - Никита Хрущев предъявил странам Запада ультиматум с требованием придать Западному Берлину статус демилитаризованного вольного города.
1971 - при посадке на Марс разбилась советская космическая станция "Марс-2".
1979 - Михаил Горбачев избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.
1987 - в Гималаях состоялся самый высокогорный в истории марафонский забег - он начался на высоте 5 тыс. 212 м.
1990 - на втором съезде народных депутатов РСФСР впервые исполнен гимн России на музыку Глинки.
1992 - в Таджикистане отменено президентское правление.
2002 - Совет Федерации утвердил кириллицу в качестве единой основы для алфавитов государственных языков республик России.
2003 - Дэвид Бекхэм стал кавалером ордена Британской империи.