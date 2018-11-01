29 ноября - события дня
В Тюмени в 10 часов начнется заседание Тюменской городской думы.
В Тюмени с 10 до 13 часов возле мультицентра "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) будет работать мобильная экспресс-лаборатория добровольного анонимного тестирования на определение ВИЧ-статуса.
В Тюмени в 11 часов в малом зале областной думы начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.
В Тюмени в музейном комплексе им. И. Я. Словцова состоится туристический форсайт-форум "Сибирь-Урал". В 12 часов 30 минут будет организован пресс-подход.
В Тюмени в 14 часов в малом зале областной думы начнется заседание комитета по экономической политике и природопользованию.
В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23) начнется пресс-конференция "Ишимский медколледж: традиции и инновации". На вопросы журналистов ответит директор Ишимского медицинского колледжа, заслуженный врач России, выпускник ишимского медучилища 1972 года Александр Гартунг.
Этот день в истории:
1338 - в Орде погиб тверской князь Александр Михайлович.
1667 - в Стокгольме казнен за убийство бывший русский дипломат, шведский шпион в России, писатель Григорий Котошихин.
1760 - Франция передала Детройт Британии.
1807 - после занятия Португалии французами португальский король бежал в Бразилию.
1814 - английская газета "Таймс" впервые в мире отпечатана массовым тиражом на печатном вальцовом прессе.
1814 - на балу в Вене впервые исполнена кантата Людвига ван Бетховена "Торжественная минута".
1830 - началось польское восстание, главнокомандующий русских войск великий князь Константин бежал.
1831 - высший польский орден Белого Орла включен в число русских орденов.
1864 - в Колорадо американцы вырезали до 400 индейцев, которые находились в состоянии мирных переговоров с США.
1916 - американские войска оккупировали Доминиканскую республику.
1918 - в Нарве провозгласили Эстонскую Советскую республику.
1924 - состоялась первая хоккейная игра в зале "Монреаль Форум" ("Монреаль" выиграл у "Торонто" 7:1).
1932 - подписан советско-французский договор о ненападении.
1936 - генеральный прокурор СССР Вышинский распорядился рассматривать все дела по несчастным случаям и авариям как дела о саботаже.
1939 - Испания и Германия заключили секретный договор о предоставлении испанских портов для захода немецких военных кораблей.
1941 - фашисты казнили Зою Космодемьянскую.
1942 - в США ввели ограничения на торговлю и потребление кофе.
1944 - советские войска форсировали Дунай и окружили Будапешт.
1945 - провозглашено создание Федеративной Республики Югославия.
1947 - Генеральная Ассамблея ООН одобрила план разделения Палестины на еврейское и арабское государства.
1963 - после взлета из Монреаля разбился канадский авиалайнер, 118 человек погибли.
1975 - Билл Гейтс придумал название своей будущей компании.
1981 - в Калифорнии во время катания на яхте при невыясненных обстоятельствах утонула американская актриса Натали Вуд.
1989 - в Чехословакии отменили статью конституции о ведущей роли компартии.
1990 - Совет Безопасности ООН одобрил применение оружия против Ирака, если тот не освободит Кувейт.
1997 - американец Эдвард Алофс стал самым старым в истории спорта участником чемпионатов мира, в возрасте 95 лет 289 дней выступив на чемпионате мира по гольфу.
1987 - взрыв Boeing 707 над Андаманским морем. Погибли 115 человек.
2002 - в Москве премьерой оперы Римского-Корсакова "Снегурочка" открылась Новая сцена Большого театра.