Всероссийский диктант по английскому языку пройдет в ТИУ
| Фото: https://www.tyuiu.ru
Всероссийский диктант по английскому языку пройдет в Тюменском индустриальном университете 30 ноября, сообщает вуз.
Для участия в диктанте необходимо пройти обязательную регистрацию по ссылке до 25 ноября 2018 года.
Результаты будут размещены на сайте ТИУ. Победителей и призеров отметят дипломами, остальные получат сертификат участника.
Место проведения: ИСОУ, ул. Луначарского, 2, аудитория 465. Начало диктанта: 12 часов.