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Всероссийский диктант по английскому языку пройдет в ТИУ

Общество, 08:29 27 ноября 2018

https://www.tyuiu.ru | Фото: https://www.tyuiu.ru

Всероссийский диктант по английскому языку пройдет в Тюменском индустриальном университете 30 ноября, сообщает вуз.

Для участия в диктанте необходимо пройти обязательную регистрацию по ссылке до 25 ноября 2018 года.

Результаты будут размещены на сайте ТИУ. Победителей и призеров отметят дипломами, остальные получат сертификат участника.

Место проведения: ИСОУ, ул. Луначарского, 2, аудитория 465. Начало диктанта: 12 часов.

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