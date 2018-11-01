Щедрый вторник: в тюменском "Колумбе" каждый может стать Дедом Морозом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция добра "Стань Дедом Морозом!" пройдет в Тюмени в ТРЦ "Колумб" (Тюмень, ул. Московский тракт, 118) 27 ноября с 15 до 17 часов.

Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, внимание посетителей торгово-развлекательного центра привлекут креативные мастер-классы по декупажу, оригами и изонити от волонтеров с опытом. Самым ярким событием станет шоу-программа от творческой команды "Территория праздника".

Любой желающий сможет научиться изготавливать авторские изделия ручной работы, поучаствовать в музыкальном перфомансе, а главное передать подарки, предметы первой необходимости или пожертвования, предназначенные для одиноких бабушек и дедушек.

Отметим, акция состоится в рамках Международного дня благотворительности "#ЩедрыйВторник".

Подробную информацию о мероприятиях можно уточнить по телефону 51-77-05 (отдел по связям с общественностью), на сайте Областного геронтологического центра или на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".