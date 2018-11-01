28 ноября - события дня

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70, холл 7 этажа) начнется ярмарка выпускников.

В Тюмени в 10 часов в малом зале заседаний облдумы (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени в 10 часов в спортивно-оздоровительном комплексе "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнется чемпионат мира по бильярдному спорту "Свободная пирамида" среди мужчин и женщин.

В Тюмени с 11 до 20 часов во всех тюменских поликлиниках и АО "Здоровье" пройдет день открытых дверей.

В Тюмени в Тюменском университете пройдет конференция "Изображая Российскую империю".

В Тюмени в 14 часов 30 минут в тюменском технопарке (ул. Республики, 142, зал "Сибирь") начнется круглый стол "Высшая школа и работодатели: новые стратегии сотрудничества".

В Тюмени в 17 часов 30 минут в конференц-зале Центральной городской библиотеки (ул. Луначарского, 51/3) начнется встреча с писателем из Вологды Валерием Есиповым – автором книги "Шаламов" из серии "Жизнь замечательных людей", автором-составителем сборника "Книга, обманувшая мир".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется торжественная церемония открытия регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Тюменская область 2019.

Этот день в истории:

1443 - турецкий правитель Албании Георгий Кастриота объявил себя христианином и провозгласил независимость Албании от Турции.

1520 - экспедиция Магеллана достигла Тихого океана.

1561 - Ливонский рыцарский орден объявил о самороспуске, передав свои земли Польше и Литве и завершив тем самым Ливонскую войну.

1729 - в Луизиане индейцы вырезали более 200 белых поселенцев.

1821 - Панама провозгласила независимость от Испании.

1843 - Британия и Франция заключили договор о признании независимости Гавайских островов.

1855 - русские войска взяли турецкую крепость Карс.

1888 - в Британской Колумбии (Канада) учреждена Тихоокеанская консервная компания.

1893 - во Львове состоялась премьера пьесы Ивана Франко "Украденное счастье".

1895 - в Иллинойсе состоялись первые в Америке автогонки (победитель развил скорость 12 км/ч).

1912 - в России открыта IV Государственная дума.

1916 - совершен первый налет немецких аэропланов на Лондон.

1921 - Украина присоединилась к международной конвенции Красного Креста.

1928 - под Одессой создана первая в СССР машинно-тракторная станция (МТС).

1936 - подписан секретный договор о сотрудничестве между испанскими мятежниками и фашистской Италией.

1939 - СССР разорвал пакт о ненападении с Финляндией от 1932 года.

1941 - последние итальянские войска в Восточной Африке сдались англичанам.

1941 - в Ливии англичане захватили генерала фон Равенштейна - первого немецкого генерала, взятого в плен во время Второй мировой войны.

1942 - при пожаре бостонского ночного клуба "Кокосовая роща" погибли 474 человека.

1944 - Албанию освободили от фашистов.

1944 - американской подлодкой торпедирован японский авианосец "Шинамо", 1 тыс. 435 человек погибли.

1948 - в США поступили в продажу первые фотоаппараты "Полароид".

1974 - последнее выступление Джона Леннона.

1979 - над горой Эребус (Антарктида) разбился новозеландский туристический самолет, 257 человек погибли.

1983 - впервые в состав американской космической экспедиции включен иностранец – западногерманский физик Ульф Мербольд.

1989 - канцлер ФРГ Гермут Колль предложил объединить ФРГ и ГДР в конфедерацию.

1997 - американец Джей Стоукс совершил за сутки 384 парашютных прыжка (мировой рекорд).

1999 - парагвайский вратарь Хосе-Луис Чилаверт стал первым в мире футбольным голкипером, сделавшим хет-трик в профессиональном матче.