1 декабря - события дня
В Тюмени в Тюменском индустриальном университете продолжится Второй всероссийский Smart City & IoT Хакатон.
В Тюмени в 11 часов в Студенческом городке на Рощинском шоссе (ул. Рощинское шоссе, 18, учебный корпус № 7) начнется День открытых дверей в ГАУ Северного Зауралья.
В Тюмени в 15 часов в историческом парке "Россия – моя история" (ул. Орджоникидзе, 47) начнется квест "Открой свою Тюменскую область".
В Тюмени в 19 часов 30 минут в кинотеатре "Киномакс" (ул. Дмитрия Менделеева, 1) начнется фестиваль короткометражек "TMN KINO" в рамках грантового конкурса "Моя идея".
Вагайский район отметит 95-летие.
Этот день в истории:
1792 - родился Николай Лобачевский, выдающийся российский математик.
1820 - вышел императорский указ о высылке из России иезуитов.
1825 - в Таганроге во время путешествия по стране умер от брюшного тифа российский император Александр I.
1887 - Артур Конан Дойль опубликовал рассказ "Этюд в багровых тонах", в котором впервые появился Шерлок Холмс.
1896 - родился знаменитый полководец Георгий Жуков.
1934 - убит первый секретарь Ленинградского обкома партии, член ЦК и Политбюро ЦК ВКП(б) Сергей Киров.
1943 - завершилась Тегеранская конференция руководителей стран-союзников - СССР, Великобритании и США.
1959 - подписан Вашингтонский международный договор, по которому использование Антарктиды разрешается только в научных целях.
1987 - началось строительство туннеля под Ла-Маншем между Великобританией и Францией.
1999 - в автомобильной катастрофе погиб актер театра и кино Евгений Дворжецкий.
2001 - в Красноярске состоялись похороны писателя Виктора Астафьева.
2002 - российская теннисная команда в составе Марата Сафина, Евгения Кафельникова, Михаила Южного впервые в истории выиграла Кубок Дэвиса, победив в финале команду Франции.
2005 - создан Пермский край как субъект Российской Федерации.
2009 - В Евросоюзе вступил в силу Лиссабонский договор.
2011 — открыт Алматинский метрополитен.