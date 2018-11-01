1 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в Тюменском индустриальном университете продолжится Второй всероссийский Smart City & IoT Хакатон.

В Тюмени в 11 часов в Студенческом городке на Рощинском шоссе (ул. Рощинское шоссе, 18, учебный корпус № 7) начнется День открытых дверей в ГАУ Северного Зауралья.

В Тюмени в 15 часов в историческом парке "Россия – моя история" (ул. Орджоникидзе, 47) начнется квест "Открой свою Тюменскую область".

В Тюмени в 19 часов 30 минут в кинотеатре "Киномакс" (ул. Дмитрия Менделеева, 1) начнется фестиваль короткометражек "TMN KINO" в рамках грантового конкурса "Моя идея".

Вагайский район отметит 95-летие.

Этот день в истории:

1792 - родился Николай Лобачевский, выдающийся российский математик.

1820 - вышел императорский указ о высылке из России иезуитов.

1825 - в Таганроге во время путешествия по стране умер от брюшного тифа российский император Александр I.

1887 - Артур Конан Дойль опубликовал рассказ "Этюд в багровых тонах", в котором впервые появился Шерлок Холмс.

1896 - родился знаменитый полководец Георгий Жуков.

1934 - убит первый секретарь Ленинградского обкома партии, член ЦК и Политбюро ЦК ВКП(б) Сергей Киров.

1943 - завершилась Тегеранская конференция руководителей стран-союзников - СССР, Великобритании и США.

1959 - подписан Вашингтонский международный договор, по которому использование Антарктиды разрешается только в научных целях.

1987 - началось строительство туннеля под Ла-Маншем между Великобританией и Францией.

1999 - в автомобильной катастрофе погиб актер театра и кино Евгений Дворжецкий.

2001 - в Красноярске состоялись похороны писателя Виктора Астафьева.

2002 - российская теннисная команда в составе Марата Сафина, Евгения Кафельникова, Михаила Южного впервые в истории выиграла Кубок Дэвиса, победив в финале команду Франции.

2005 - создан Пермский край как субъект Российской Федерации.

2009 - В Евросоюзе вступил в силу Лиссабонский договор.

2011 — открыт Алматинский метрополитен.