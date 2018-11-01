На сцене "Торфяника" прозвучит Drum Beat

Фото предоставлено пресс-службой ЦКиТ "Тюмень" Фото предоставлено пресс-службой ЦКиТ "Тюмень"

Концерт школы игры на барабанах "Back Beat" состоится на сцене Дома культуры и творчества "Торфяник". Воспитанники готовят зрителям настоящее шоу.

"Drum Beat" - под таким звучным названием пройдет концерт. Каждый ученик выйдет на сцену и сыграет свою подготовленную композицию, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Концерт пройдет 16 декабря в 16 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26). Вход на мероприятие 150 рублей, количество мест ограничено.

Интересующие подробности можно уточнить по телефону 8-902-812-30-24, а также в группах "Вконтакте" "Drum Beat" и школы игры на барабанах "Back Beat" .