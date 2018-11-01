Названы лучшие лаборанты-химики среди студентов Тюменской области

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Студентка ТюмГУ Мария Шустова победила в номинации "Лучший лаборант химического анализа". Итоги регионального этапа конкурса "Славим человека труда" среди студентов определили в Тюмени 29 ноября.

Второе и третье места достались также представителям Тюменского государственного университета Софье Естремской и Григорию Гущину соответственно.

Как рассказал председатель конкурсной комиссии, представитель департамента недропользования и экологии Тюменской области Сергей Захаров, свое профессиональное мастерство демонстрировали 10 номинантов из четырех ведущих университетов региона: ТюмГУ, ТИУ, медицинского и аграрного. "Конкурс проводится уже второй год, он достаточно сложный, так как задействованы огромные технические мощности, лабораторные площадки, эксперты высокого уровня. Ребята, ставшие лучшими на нашем этапе, в марте отправятся в Ханты-Мансийск, чтобы побороться с конкурентами со всей страны уже на федеральном, заключительном этапе", - пояснил он.

Теоретическая и практическая части областного конкурса были одинаково важны для победы, но последняя, проходившая в двух лабораториях Агробиотехнологического центра аграрного университета, потребовала от конкурсантов большей сосредоточенности. Шесть членов жюри (доценты, кандидаты физико-математических, химических наук) внимательно следили за каждым действием студентов. Учитывалось не только выполнение трех частей эксперимента по выявлению формулы представленного для анализа образца удобрения за два часа и подтверждение выводов по нему в подробном отчете, но и соблюдение всех непростых правил техники безопасности.

Больше всего баллов и в теории, и в практике набрала студентка первого курса магистратуры ТюмГУ Мария Шустова. "В лаборатории экологических исследований нашего университета я инженер второй категории, выполняю анализы проб воды, почвы, донных отложений. В этой же сфере планирую остаться и в будущем, тема защиты окружающей среды мне небезразлична" - рассказала она.

На церемонии награждения призеры регионального конкурса получили дипломы, памятные призы и денежные премии – победитель 17 тыс. рублей, обладатель второго – 12 тыс., третьего – 6 тыс.

Ирина Кургузова