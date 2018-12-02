3 декабря - события дня

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева начнутся Губернаторские чтения "Проблемы региональной политики в России: лабиринт со многими игроками".

В Тюмени в 14 часов в малый зале заседаний правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется заседание президиума правительства Тюменской области.

В Тюмени Тюменский областной поисковый центр приглашает принять участие в акции "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен". Пользователям соцсетей предлагается разместить на своей странице аватар с символом памятной даты или опубликовать запись на стене с картинкой-аватаром и соответствующим текстом с упоминанием хэштега #ДеньНеизвестногоСолдата.

Этот день в истории:

1533 - умер Василий III, великий князь московский, в правление которого завершилось объединение земель вокруг Москвы.

1564 - царь Иван Грозный неожиданно покинул Москву вместе со всем своим двором и семьей. После месячного путешествия по окрестностям столицы государь осел в Александровской слободе, где и объявил опричнину.

1800 - родилась Екатерина Трубецкая, жена декабриста Сергея Трубецкого.

1892 - умер Афанасий Фет (Шеншин), русский поэт-лирик.

1894 - умер английский писатель Роберт Луис Стивенсон.

1930 - родился Жан-Люк Годар, французский кинорежиссер-авангардист.

1948 - родился рок-музыкант Оззи Осборн.

1950 - умер сказитель Павел Бажов.

1959 - сдан в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол "Ленин".

1966 - возле Кремлевской стены состоялось торжественное захоронение останков неизвестного солдата.

1984 - в индийском Бхопале в результате аварии на местном химическом комбинате произошла утечка ядовитого газа. Токсичное облако накрыло город, погибли более 2 тыс. человек, 20 тыс. стали инвалидами.

1995 - умер от инфаркта актер театра и кино Александр Кайдановский.

1999 - федеральные войска в Чечне овладели Аргуном.

2006 - сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса.