Премьера спектакля "Внешние побочные" состоится в конце декабря

Афиша: официальной группы "Космос / Молодежный театральный центр" Афиша: официальной группы "Космос / Молодежный театральный центр"

Молодежный театральный центр "Космос" готовит новый спектакль по пьесе современного драматурга Дмитрия Богославского "Внешние побочные". Режиссером постановки пригласили стать петербуржца Романа Муромцева.

Пьеса, которая станет основой спектакля, о детстве и невозможности вернуться в него.

"На кастинг в начале ноября пришло много непрофессиональных актеров, а также людей, не связанных с творчеством, например, было трое кинологов. Мы спрашивали их про детство, с чем оно связано, с каким конкретным местом в Тюмени. Хотелось, чтобы люди рассказали про другую, неформальную Тюмень. Мы услышали истории про заброшки, старую железную дорогу, деревянный дом, на месте которого теперь автостоянка, тюменский рок-клуб, Цветной бульвар и многое другое. Некоторые из них настолько зацепили нас, что станут частью сюжета будущего спектакля", — поделился режиссер Роман Муромцев.

Постановка будет в жанре классического драматического театра в синтезе с авторским видеоартом и документальным кино.

В команде проекта не только актеры, но и видеографы и композиторы. Премьера спектакля "Внешние побочные" — 29 декабря в молодежном театральном центре "Космос", пишет "Мой портал".