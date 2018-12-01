Тюменские диаспоры сразились в футбол

архивное фото: мультицентр "Моя территория" архивное фото: мультицентр "Моя территория"

13 национальных сообществ приняли участие в соревнованиях по мини-футболу за кубок "Дружбы народов". Межнациональный турнир проходил в два дня: стыковочные игры, полуфинал и финал.

Первое место одержала сборная Азербайджана со счетом 7:3, второе место заняла сборная лезгинов, а третье — сборная России. Турнир прошел под девизом: "Национальностей много, игра одна!" и стал итоговым событием проекта "Единства нации".

Руководитель проекта Мунис Мустафаев отметил, что вместе с организаторами хотели объединить младшее поколение со старшем, помочь найти друзей и единомышленников. "Почему футбол? Потому что это один из видов спорта, в который играют в каждом уголке мира, он объединяет множество людей разных национальностей. В Тюмени проживает более ста людей разных национальностей, что как ни футбол может собрать их на одной площадке", - уверен он.

На участие в турнире заявились 25 команд, но по футбольному регламенту отбор прошли 13. Все с разным уровнем подготовки: любители, профессиональные спортсмены и бывшие игроки.

"По опыту прошлого года были истории, когда участники находили друзей среди других национальных сообществ, и также среди своей диаспоры, поскольку узнавали друг друга лучше на тренировках. Это не может не радовать, потому что единение со своим народом всегда важно. И, конечно, межкультурный диалог, который смогли создать организаторы, помогает не только лучше разобраться со своей культурой, но и познакомиться с другими", — отметила руководитель Центра продюсирования сообществ в мультицентре "Моя территория" Дарья Ермакова.

Напомним, турнир за кубок "Дружбы народов" проходит с 2017 года, пишет "Комсомольская правда - Тюмень". Раньше участники сами вносили членские взносы, на средства которых закупались награды, призы и памятки. В 2018 году турнир прошел в рамках проекта "Единства нации", который победил во второй волне грантового конкурса "Моя идея" и получил финансовую поддержку в размере 120 тыс. рублей.