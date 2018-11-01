Тюменские гиды 55+ отправились на экскурсию в Гилевскую рощу

| Фото: Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Тюменские гиды 55+ встали на лыжи и поучаствовали в экскурсии по Гилевской роще 30 ноября, сообщает Областной геронтологический центр.

Тренер-инструктор Татьяна Мирошниченко взбодрила старшее поколение разминкой, провела мастер-класс по беговым лыжам и технике конькового хода.

Пенсионеры устроили лыжные гонки и познакомились с богатой историей парка. Экскурсовод с опытом Ирина Сердюк рассказала участникам мероприятия об озеленении, благоустройстве и уникальных растениях и деревьях рощи.

"Мы получили колоссальный заряд сил, уверенности и стойкости. Не страшны любые погодные условия, когда рядом такие инициативные и активные сверстники. И, конечно же, после таких ценных экскурсионных прогулок начинаешь еще больше гордиться родным краем", - поделилась участница проекта Вера Тухватуллина.

Напомним, реализация социального проекта "Гиды TMN 55+" стала возможной благодаря победе Областного геронтологического центра в конкурсе грантов благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко "Активное поколение".