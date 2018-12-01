  • 1 декабря 20181.12.2018суббота
  • USD66,5335
    EUR75,7484
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер юго-западный

Тюменцы могут помочь связать теплую одежду для недоношенных детей

Общество, 11:48 01 декабря 2018

Фото официальной группы в ВКонтакте "Клуб "28 петель" Тюмень"

Специальные вещи для недоношенных детей вяжут мастера. Тюменцев просят поделиться ненужной пряжей.

Пряжу для нарядов недоношенных малышей принимают в клубе "28 петель". Она обязательно должна быть стопроцентно шерстяной или хлопковой. Принести пряжу можно по адресам: студия "Нежно" (ул. Республики, 92), студии вязания Bobini ( ул. Республики, 26, офис 400) и магазин "Крохотные детки" (ул. Осипенко, 81, офис 609).

Все вопросы, связанные с пряжей и работой клуба "28 петель", можно задать в личных сообщениях группы.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:24 01.12.2018Зимние подарки ждут пользователей приложения "Открой свою Тюменскую область"
11:48 01.12.2018Тюменцы могут помочь связать теплую одежду для недоношенных детей
10:16 01.12.2018Тюменские диаспоры сразились в футбол
09:26 01.12.2018Премьера спектакля "Внешние побочные" состоится в конце декабря