Тюменцы могут помочь связать теплую одежду для недоношенных детей

Фото официальной группы в ВКонтакте "Клуб "28 петель" Тюмень" Фото официальной группы в ВКонтакте "Клуб "28 петель" Тюмень"

Специальные вещи для недоношенных детей вяжут мастера. Тюменцев просят поделиться ненужной пряжей.

Пряжу для нарядов недоношенных малышей принимают в клубе "28 петель". Она обязательно должна быть стопроцентно шерстяной или хлопковой. Принести пряжу можно по адресам: студия "Нежно" (ул. Республики, 92), студии вязания Bobini ( ул. Республики, 26, офис 400) и магазин "Крохотные детки" (ул. Осипенко, 81, офис 609).

Все вопросы, связанные с пряжей и работой клуба "28 петель", можно задать в личных сообщениях группы.