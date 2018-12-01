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Зимние подарки ждут пользователей приложения "Открой свою Тюменскую область"

Общество, 12:24 01 декабря 2018

Официальная группа "Открой свою Тюменскую область"

В мобильном приложении-викторине "Открой свою Тюменскую область" появились новые подарки: теплые шапки и перчатки, рюкзак, термос и портативное зарядное устройство для телефона.

Участникам предлагается сыграть 3 раунда по 3 вопроса в каждом. За правильные ответы начисляется виртуальная валюта, на которую можно приобрести тематические призы. Вместе с подаркам можно выиграть блокнот, поясную сумку, кепку, кружку, чехол, термокружку и значки.

Напомним, в игре собраны более 5 тыс. вопросов о Тюменской области, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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