Зимние подарки ждут пользователей приложения "Открой свою Тюменскую область"

Официальная группа "Открой свою Тюменскую область" Официальная группа "Открой свою Тюменскую область"

В мобильном приложении-викторине "Открой свою Тюменскую область" появились новые подарки: теплые шапки и перчатки, рюкзак, термос и портативное зарядное устройство для телефона.

Участникам предлагается сыграть 3 раунда по 3 вопроса в каждом. За правильные ответы начисляется виртуальная валюта, на которую можно приобрести тематические призы. Вместе с подаркам можно выиграть блокнот, поясную сумку, кепку, кружку, чехол, термокружку и значки.

Напомним, в игре собраны более 5 тыс. вопросов о Тюменской области, пишет "АиФ - Западная Сибирь".