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Птицефабрика "Тюменский бройлер" готова нарастить экспорт мяса птицы на Ближний Восток

Экономика, 13:24 01 декабря 2018

фото: Тюменский бройлер

Реализация продукции за пределы Тюменской области и страны в ближайшем будущем может стать приоритетом в работе птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер". Об этом заявила директор птицефабрики Оксана Величко.

"Сегодня государственная политика направлена на поддержку экспортных вариантов. Что касается мяса птицы, то в нынешних условиях можно развивать рынок Ближнего Востока, Азии и Китая. Именно в Азии живет больше всего любителей мяса птицы. Тюменская халяльная продукция пользуется все большим спросом. Мы трепетно следим за всеми технологиями ее производства", - заверила она.

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