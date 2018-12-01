Птицефабрика "Тюменский бройлер" готова нарастить экспорт мяса птицы на Ближний Восток

фото: Тюменский бройлер фото: Тюменский бройлер

Реализация продукции за пределы Тюменской области и страны в ближайшем будущем может стать приоритетом в работе птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер". Об этом заявила директор птицефабрики Оксана Величко.

"Сегодня государственная политика направлена на поддержку экспортных вариантов. Что касается мяса птицы, то в нынешних условиях можно развивать рынок Ближнего Востока, Азии и Китая. Именно в Азии живет больше всего любителей мяса птицы. Тюменская халяльная продукция пользуется все большим спросом. Мы трепетно следим за всеми технологиями ее производства", - заверила она.