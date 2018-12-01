Национальный форум "COMMUNITY" пройдет в Тюмени

фото официальной группы ВКонтакте "Национальный форум «COMMUNITY»" фото официальной группы ВКонтакте "Национальный форум «COMMUNITY»"

III Национальный форум молодых лидеров международного образования COMMUNITY пройдет в Тюмени с 15 по 17 декабря.

Участники обсудят ключевые вызовы международного образования и пути их решения. Программа форума разрабатывается совместно с крупнейшей в Европе молодежной организацией в сфере интеграции местных и иностранных студентов и продвижения мобильности – Erasmus Student Network – объединяющей более 40 стран и 500 секций.

Форум является крупнейшим молодежным межрегиональным мероприятием, полностью сфокусированным на роли интеграции российских и иностранных студентов во внутренней интернационализации вузов.

Тренеры форума сами были иностранными студентами и сегодня успешно реализуют молодежные проекты в сфере международного образования. Впервые в Россию для участия Форума приедет президент ESN Жоао Пинто. Также в рамках Форума состоится панельная дискуссия с выпускниками программы Фулбрайта Урало-Сибирского региона.

Для участия в Форуме необходимо подать заявку до 4 декабря 2018 года. Более подробную информацию можно найти на сайте , пишет "АиФ - Западная Сибирь".