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Акцию "It is шкаф" проведет инициативная молодежь Тюмени

Общество, 19:06 01 декабря 2018

фото официальной группы ВКонтакте "Культuritsa"

Необычный шкаф путешествует по тюменским торговым центрам. Горожанам предлагают зайти в него и оставить свой след, разрисовав стены маркером.

Акцию "It is шкаф" проводит инициативная молодежь Тюмени совместно с командой международного проекта talk-форум Культuritsa, который пройдет 9 декабря. На форуме все желающие смогут посетить мастер-классы от экспертов из стран СНГ по направлениям: творчество, креативные индустрии, урбанистика, медиа и социальное предпринимательство.

"Форум пройдет по 6 творческим и креативным направлениям. История про шкаф о том, что даже в самой простой вещи кроется огромный потенциал и уйма всего интересного. Изначально он выглядит, как обычный предмет мебели, но открыв его можно увидеть, что он разрисован и креативно оформлен", - отметила руководитель проекта Дарья Ермакова.

Зарегистрироваться и стать участником форума можно на сайте.

Напомним, что форум "Культuritsa" проходит в третий раз. В сентябре 2017 года прошел блогер-квест. Каждая из стран СНГ отправляла и принимала блогера, который в течение пяти дней тестировал культурную среду другой страны, выполнял задания по заявленным темам и публиковал результаты. В декабре 2017 стартовал Артist-quest Культuritsa. Художники из стран СНГ встретились на онлайн-площадке. Каждый участник выкладывал на сайт свои работы и портфолио. А победитель проекта посетил Тюмень, пишет "Мегатюмень"

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