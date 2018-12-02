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Тоболяков приглашают на  курсы по проектному менеджменту

Общество, 09:16 02 декабря 2018

фото официальной группы ВКонтакте "Мультицентр «Моя территория» | Тобольск"

Курсы по event-менеджменту стартуют в Тобольске. Всех желающих ждут в мультицентре "Моя территория" (Красноармейская,6 корп.4) 6 декабря.

Эксперты на лекционных и практических сессиях поговорят с тоболяками об алгоритмах работы в сфере социального проектирования: администрирование, медиа продвижение, ориентация на собственные компетенции и навыки членов команды.

Каждый участник получит "зачетку", в которой будут проставляться отметки за посещение занятий. По результатам образовательной программы тоболяки смогут пройти стажировки в проектах мультицентра и на практике познакомиться с организацией мероприятий разных тематик и масштабов.

Как пишет "Комсомольская правда -Тюмень", горожанам предлагают принять участие в формировании плана мастер-классов и пройти опрос. Участие в проекте бесплатное, но нужно зарегистрироваться.

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