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Тюменские нейрохирурги спасли новорожденную малышку с редкой патологией

Общество, 10:24 02 декабря 2018

Архивное фото www.okb2-tmn.ru

Нейрохирурги Областной клинической больницы №2 успешно прооперировали новорожденного ребенка с редкой патологией - спинномозговой грыжей.

У девочки, которая появилась на свет раньше срока с весом всего 900 граммов, обнаружена тяжелая форма врожденной спинномозговой грыжи (по размерам грыжевой мешок был сопоставим с головой новорожденного ребенка).

Во время трехчасовой операции нейрохирург Сайди Гаибов удалил грыжу и таким образом предотвратил дальнейшее повреждение спинного мозга. По его словам, это был один из сложнейших случаев за его врачебную практику: крошечный пациент, миниатюрные спинной мозг и корешки спинномозговых нервов, операционное поле – всего несколько сантиметров. Нелегко пришлось и анестезиологу Елене Егоровой.

Сейчас малышка рядом с мамой и набирает вес под присмотром специалистов тюменского перинатального центра. Впереди у нее реабилитация, которая обеспечит ребенку возможность успешно расти и развиваться, сообщает пресс-служба Областной клинической больницы №2

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