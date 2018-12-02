Школьница из Тюменского района заинтересовала экспертов исследованием истории села Онохино

| Фото: www.step-into-the-future.ru | Фото: www.step-into-the-future.ru

Старшеклассница из Тюменского района Анна Шанаурова заняла призовое место в соревновании молодых исследователей в рамках программы "Шаг в будущее". Конкурс проводился среди школьников Уральского федерального округа в Челябинске.

Ученица 10 класса Онохинской средней школы Анна Шанаурова представляла на соревнованиях Тюменскую область. Она презентовала "Исследование истории села Онохино".

Выступление получило высокую оценку, экспертная комиссия признала работу одной из лучших и присудила Анне второе место. Над своей работой Анна трудилась вместе с научным руководителем - учителем истории и обществознания Онохинской школы Юлией Гончар.

Напомним, что "Шаг в будущее" - это российская научно-социальная программа для молодежи и школьников. Ее главная цель - воспитание и поддержка молодых талантов, занимающихся наукой и техникой, пишет "Мегатюмень"