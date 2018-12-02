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Строительство школы и стадиона завершается в Заводоуковске

Общество, 13:24 02 декабря 2018

Архивное фото phototyumen.ru

Фундамент будущей школы в микрорайоне Новом Заводоуковска залили четыре месяца назад. Сейчас каменщики заканчивают кладку карнизной части здания.

На днях за дело уже взялись кровельщики. Когда в здании появятся свет, вода и тепло, начнутся отделочные работы. В первом корпусе образовательного учреждения готовы внутренние перегородки и лестничные пролеты. Здесь же расположатся фойе, гардероб, столовая и санузлы.

Второй блок полностью займут актовый и спортивный залы, библиотека и мастерские. На стройплощадке стройматериалы только от местных производителей. Так, плиты перекрытия, перемычки и железобетонные опорные подушки поставил Заводоуковский КСМ. Окна - от заводоуковской производственной компании "Кедр-маркетинг".

Мастер строительно-монтажных работ Сергей Смирнов заверяет, что образовательное учреждение будет сдано в срок - до 1 сентября будущего года, пишет "Тюменская область сегодня".

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