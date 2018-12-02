Строительство школы и стадиона завершается в Заводоуковске

Архивное фото phototyumen.ru Архивное фото phototyumen.ru

Фундамент будущей школы в микрорайоне Новом Заводоуковска залили четыре месяца назад. Сейчас каменщики заканчивают кладку карнизной части здания.

На днях за дело уже взялись кровельщики. Когда в здании появятся свет, вода и тепло, начнутся отделочные работы. В первом корпусе образовательного учреждения готовы внутренние перегородки и лестничные пролеты. Здесь же расположатся фойе, гардероб, столовая и санузлы.

Второй блок полностью займут актовый и спортивный залы, библиотека и мастерские. На стройплощадке стройматериалы только от местных производителей. Так, плиты перекрытия, перемычки и железобетонные опорные подушки поставил Заводоуковский КСМ. Окна - от заводоуковской производственной компании "Кедр-маркетинг".

Мастер строительно-монтажных работ Сергей Смирнов заверяет, что образовательное учреждение будет сдано в срок - до 1 сентября будущего года, пишет "Тюменская область сегодня".