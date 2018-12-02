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Всероссийский хореографический фестиваль "Без слов" пройдет в Тюмени

Общество, 15:37 02 декабря 2018

фото официальной группы ВКонтакте "Фестиваль хореографических спектаклей «Без слов» "

Всероссийский хореографический фестиваль "Без слов" пройдет в молодежном театральном центре "Космос" с 6 по 9 декабря.

В этом году на сцене "Космоса" выступят команды из Самары, Новосибирска, Перми, Челябинска, Красноярска, Липецка, Омска и Тюмени. На открытии выступят хэдлайнеры фестиваля. Одни из них - Татьяна и Елизавета Тарабановы, Юлия Овчарова, Екатерина Балякина из Санкт-Петербурга со спектаклем How to play joy? Хореограф постановки — Диего Сану из Коста-Рики.

Также 6 декабря в "Космосе" выступит танцевальная компания ZONK`A из Екатеринбурга со спектаклем "Эссенция" — номинантом премии "Золотая Маска".

Расписание всех выступлений в группе фестиваля, вход свободный, пишет "Мой портал".

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