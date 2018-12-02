Центр помощи "Милосердие" нуждается в одноразовой посуде

фото: АНО ЦРСП ТО "Милосердие" фото: АНО ЦРСП ТО "Милосердие"

В центре помощи "Милосердие" объявили сбор одноразовой посуды. Нужны 200 тарелок, стаканов и ложек разных размеров.

"В посуду мы разливаем горячие блюда и кормим людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Одноразовая посуда нужна для того, чтобы подопечные поели и сразу убрали ее в мусор. Не всегда у людей есть желание сразу мыть тарелки и стаканы, а от такой ситуации заводятся тараканы", - заявили в центре.

Кроме того, лишними не будут большие мусорные пакеты, чистящие средства, мыло, шампунь и жидкость для обработки от вшей. Привозить вещи можно по адресу: ул. Воронинские горки, 182, к. 1, гостиница "Искра". Всю дополнительную информацию можно получить в официальной группе организации в соцсетях, пишет "Вслух.ру".