В Ишимском техникуме разработали лучшую в стране методику

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Преподаватель Ишимского многопрофильного техникума Светлана Астаева стала победителем всероссийского конкурса "Передовые практики методических разработок 2018 для системы среднего профессионального образования".

Педагог из Тюменской области выступала в номинации "Эффективные методики подготовки к демонстрационному экзамену". Награждение победителей проходило в Москве на форуме федеральных учебно-методических объединений в системе среднего профессионального образования.

Финалисты, прошедшие экспертизу и заочный отбор, представляли свои разработки экспертному совету и педагогическому сообществу. Работы победителей будут размещены в базе лучших методических разработок Федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования на сайте fumo-spo.ru, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.