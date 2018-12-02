Тюменская программа "Утро с вами" получила бронзового Орфея

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Программа "Утро с вами" телеканала "Тюменское время" стала обладателем бронзового Орфея телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион – 2018" в номинации "Ежедневная утренняя программа".

"Общая тематика выпуска — туризм в Тюменской области. Мы знакомили зрителей с тем, что у нас есть. Как нам объяснили на разборе, утренние шоу во всей России снимаются под кальку. Нам же удалось сделать что-то кардинально другое: много локаций, нестандартные студии ведущих", - рассказал "Вслух.ру" ведущий программы Андрей Сапегин.

Андрей признался, что момент объявления победителей стал для него эмоциональным пиком за 30 лет. "Когда сказали "Тюмень", мы закричали и пошли на сцену. Только на записи я услышал, что меня три раза спросили, что там за рецепт карася был в выпуске. А я шел в вакууме, ничего не замечал. И при том, что я 300 раз на сцене был раньше, волнение можно сравнить только с рождением дочери", - признался он.

Для российских телеведущих бронзовый Орфей практически сравним с Оскаром.

"Теперь надо взять еще! - поделился эмоциями Сапегин. - Орфей будет жить в студии шоу. Он будет стоять в кадре на фоне ведущих".

Напомним, что в предыдущем году тюменский телеканал уже становился обладателем престижной награды: тогда фильм "Случайный вальс" завоевал 7-килограммовую статуэтку Орфея в номинации "Телевизионный художественный фильм/сериал". А первым тюменским победителем "ТЭФИ-Регион" еще в 2003 году стала телеведущая "Тюменского времени" Ольга Солоницына, одержавшая победу в номинации "Ведущий информационной программы", пишет "Вслух.ру".