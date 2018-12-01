Тюменские производители почти полностью обеспечивают продуктами учреждения социальной сферы

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские учреждения социальной сферы почти полностью обеспечиваются продукцией местного производства. В настоящее время, как сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, объем поставленной продукции местного производства составляет около 90 %. Это молоко, хлеба и хлебобулочных изделий, яйца, мясо птицы, говядины, картофель и овощи. В муниципальных районах проводится активная работа по созданию системы закупки продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, и поставки ее в учреждения социальной сферы через сельскохозяйственные потребительские кооперативы Тюменской области.

За 9 месяцев 2018 года кооперативами в учреждения социальной сферы поставлено 145,1 тонны мяса всех видов, или 12,5 % от общего объема поставок, 38,1 тонны картофеля, или 0,8 % от общего объема поставок, 12,5 тонны овощей, или 0,4 % от общего объема поставок. Поставкой продукции занимаются сельхозкооперативы кооперативы "Усадьба" Упоровского муниципального района, "Беркут" Викуловского муниципального района, "Молоко" Сорокинского муниципального района, "Мир" Ярковского муниципального района, "Кристалл" Армизонского муниципального района.

В 2015 году в Тюменской области в целях повышения эффективности и прозрачности расходов на закупки товаров исполнительных органов государственной власти Тюменской области, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, была создана региональная информационная система "Мониторинг цен". За два года работы системы оптимально выстроены связи между учреждениями социальной сферы и поставщиками продовольствия.