Снежная погода в Тюмени сменится похолоданием

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Переменчивая погода ожидает жителей Тюмени в ближайшую неделю, с 3 по 9 декабря.

По данным центра Фобос, снег на территории региона пройдет только в начале недели, поэтому будет не очень холодно – до минус 7 градусов днем. Во второй половине периода облака рассеются, так что выхолаживание приземного слоя атмосферы усилится и столбики термометров опустятся на 4-5 градусов ниже.

В Тюмени 3 и 4 декабря ожидается до минус 5 градусов, возможен снег. Такой же будет температура воздуха и 5 декабря.

6 декабря небо прояснится и похолодает до 10 градусов мороза. 7 декабря столбики термометров также поднимутся днем лишь до минус 10 градусов.

8 и 9 декабря будет солнечно, синоптики прогнозируют похолодание до минус 15 градусов.

Любовь Голышева