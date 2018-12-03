4 декабря - события дня

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В Тюмени в 9 часов в ДК "Нефтяник" начнется официальное открытие конференции "Университетская клиника". В 14 часов начнется пресс-подход.

В Тюмени в 10 часов в конференц-зале по ул. Советской, 61 (5 этаж) начнется международная конференция "Промышленность региона: взгляд в будущее" с участием делегации из Германии, представителей министерства промышленности и торговли РФ, органов власти и руководителей тюменских предприятий.

В Тюмени в 11 часов в малом зале областной думы начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Тюмени в 12 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Тюмень готовится к новогодним праздникам".

В Тюмени в областной прокуратуре (ул. 50 лет Октября, 31) пройдет Всероссийский день приема предпринимателей.

В Тюмени в музейном комплексе им. Словцова (ул.Советская, 63) состоится открытие проекта по созданию контента для школьников "Медиасеть. Домашка".

Этот день в истории:

1642 - умер Арман Жан дю Плесси герцог де Ришелье, французский политический деятель.

1679 - умер английский философ и математик Томас Гоббс.

1791 - в Англии вышел первый номер первой в мире воскресной газеты "Обсервер".

1803 - родился поэт Федор Тютчев.

1829 - английское правительство запретило в своей колонии - Индии - использование старинной народной традиции - сжигание вдов на погребальном костре вместе с умершими мужьями.

1860 – умер князь Сергей Трубецкой.

1875 - родился выдающийся австрийский поэт Райнер Мария Рильке.

1950 - родился Владимир Буре, неоднократный призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по плаванию.

1976 - умер выдающийся английский композитор Бенджамин Бриттен.

2000 - художественным руководителем Московского театра сатиры назначен Александр Ширвиндт.

2002 - в Абхазии похищена мать вице-президента компании "Славнефть" Джумбера Ткебучавы.