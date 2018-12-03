4 декабря - события дня
В Тюмени в 9 часов в ДК "Нефтяник" начнется официальное открытие конференции "Университетская клиника". В 14 часов начнется пресс-подход.
В Тюмени в 10 часов в конференц-зале по ул. Советской, 61 (5 этаж) начнется международная конференция "Промышленность региона: взгляд в будущее" с участием делегации из Германии, представителей министерства промышленности и торговли РФ, органов власти и руководителей тюменских предприятий.
В Тюмени в 11 часов в малом зале областной думы начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
В Тюмени в 12 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Тюмень готовится к новогодним праздникам".
В Тюмени в областной прокуратуре (ул. 50 лет Октября, 31) пройдет Всероссийский день приема предпринимателей.
В Тюмени в музейном комплексе им. Словцова (ул.Советская, 63) состоится открытие проекта по созданию контента для школьников "Медиасеть. Домашка".
Этот день в истории:
1642 - умер Арман Жан дю Плесси герцог де Ришелье, французский политический деятель.
1679 - умер английский философ и математик Томас Гоббс.
1791 - в Англии вышел первый номер первой в мире воскресной газеты "Обсервер".
1803 - родился поэт Федор Тютчев.
1829 - английское правительство запретило в своей колонии - Индии - использование старинной народной традиции - сжигание вдов на погребальном костре вместе с умершими мужьями.
1860 – умер князь Сергей Трубецкой.
1875 - родился выдающийся австрийский поэт Райнер Мария Рильке.
1950 - родился Владимир Буре, неоднократный призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по плаванию.
1976 - умер выдающийся английский композитор Бенджамин Бриттен.
2000 - художественным руководителем Московского театра сатиры назначен Александр Ширвиндт.
2002 - в Абхазии похищена мать вице-президента компании "Славнефть" Джумбера Ткебучавы.