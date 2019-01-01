Инновационные системы тюменского производителя будут применяться при благоустройстве дворов

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменский завод гофротруб заключил контракт на поставку инновационной продукции для монтажа систем для сбора и отвода ливневых стоков во всех городских округах, сообщается на сайте тюменского технопарка.

Как рассказал директор Тюменского завода гофротруб Виктор Перекрестов, на предприятии были созданы полиэтиленовые трубопроводы и технологические колодцы-водоприемники с особой дренажной системой.

"Изготовленные путем спайки труб и оснащенные специальными отверстиями, они позволяют собирать с территории ливневую или талую воду, которая постепенно распределяется в почве в горизонтальном направлении. Пробный монтаж мы проводили в частном секторе, на парковочных, дворовых и межквартальных территориях – устанавливали дренажные системы в местах большого скопления ливневых стоков из расчета 200-250 квадратных метров на один комплект. После успешных испытаний мы решили инвестировать в организацию масштабного производства. Позже получили первый муниципальный заказ для дворов Восточного и Калининского городских округов. Сейчас мы готовы работать с объемами на всю Тюмень, налаживаем сотрудничество с соседними городами"", - уточнил он.

По оценкам специалистов, инновационные дренажные системы тюменского производителя быстро зарекомендовали себя как альтернативное решение проблемы с водоотведением.

"Завод гофротруб предложил использовать нестандартные дренажные системы, которыми мы, в первую очередь, смогли обеспечить качественный отток воды на локальных объектах, там, где недоступна ливневая канализация. Опытная эксплуатация показала хорошие результаты: отмечены высокий уровень трубопроводов по техническим характеристикам, удобство монтажа и надежность эксплуатации. Также была просчитана и экономическая составляющая – стоимость инновационных тюменских дренажных систем оказалась ниже типовых российских", - подтвердил руководитель управы Центрального административного округа Владислав Черкашин.

За 2017-2018 годы на 13 дворовых и межквартальных городских территориях было установлено 72 дренажных колодца. В 2019 году в рамках программы по благоустройству территорий сотрудничество с производителем будет продолжено, заверил глава Тюмени Руслан Кухарук.

"В условиях, когда мы ориентированы на внедрение отечественных разработок и сокращение бюджетных затрат на содержание городского хозяйства, такие инновационные решения становятся незаменимым инструментом, позволяющим качественно улучшить городскую среду. Приятно, что технология, успешно зарекомендовавшая себя в реальных условиях эксплуатации, разработана и изготовлена на тюменском предприятии. Уверен, что она найдет применение и в других муниципалитетах Тюменской области и за ее пределами", - добавл он.

Напомним, что инновационное производство гофротрубы диаметром 63 мм и сопутствующих комплектующих к ней было запущено в 2015 году. Благодаря программе поддержки малого и среднего предпринимательства, проект получил поддержку из областного бюджета в размере 4 млн рублей, еще 6 млн – собственные инвестиции.