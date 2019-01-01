Инновационные системы тюменского производителя будут применяться при благоустройстве дворов
Тюменский завод гофротруб заключил контракт на поставку инновационной продукции для монтажа систем для сбора и отвода ливневых стоков во всех городских округах, сообщается на сайте тюменского технопарка.
Как рассказал директор Тюменского завода гофротруб Виктор Перекрестов, на предприятии были созданы полиэтиленовые трубопроводы и технологические колодцы-водоприемники с особой дренажной системой.
"Изготовленные путем спайки труб и оснащенные специальными отверстиями, они позволяют собирать с территории ливневую или талую воду, которая постепенно распределяется в почве в горизонтальном направлении. Пробный монтаж мы проводили в частном секторе, на парковочных, дворовых и межквартальных территориях – устанавливали дренажные системы в местах большого скопления ливневых стоков из расчета 200-250 квадратных метров на один комплект. После успешных испытаний мы решили инвестировать в организацию масштабного производства. Позже получили первый муниципальный заказ для дворов Восточного и Калининского городских округов. Сейчас мы готовы работать с объемами на всю Тюмень, налаживаем сотрудничество с соседними городами"", - уточнил он.
По оценкам специалистов, инновационные дренажные системы тюменского производителя быстро зарекомендовали себя как альтернативное решение проблемы с водоотведением.
"Завод гофротруб предложил использовать нестандартные дренажные системы, которыми мы, в первую очередь, смогли обеспечить качественный отток воды на локальных объектах, там, где недоступна ливневая канализация. Опытная эксплуатация показала хорошие результаты: отмечены высокий уровень трубопроводов по техническим характеристикам, удобство монтажа и надежность эксплуатации. Также была просчитана и экономическая составляющая – стоимость инновационных тюменских дренажных систем оказалась ниже типовых российских", - подтвердил руководитель управы Центрального административного округа Владислав Черкашин.
За 2017-2018 годы на 13 дворовых и межквартальных городских территориях было установлено 72 дренажных колодца. В 2019 году в рамках программы по благоустройству территорий сотрудничество с производителем будет продолжено, заверил глава Тюмени Руслан Кухарук.
"В условиях, когда мы ориентированы на внедрение отечественных разработок и сокращение бюджетных затрат на содержание городского хозяйства, такие инновационные решения становятся незаменимым инструментом, позволяющим качественно улучшить городскую среду. Приятно, что технология, успешно зарекомендовавшая себя в реальных условиях эксплуатации, разработана и изготовлена на тюменском предприятии. Уверен, что она найдет применение и в других муниципалитетах Тюменской области и за ее пределами", - добавл он.
Напомним, что инновационное производство гофротрубы диаметром 63 мм и сопутствующих комплектующих к ней было запущено в 2015 году. Благодаря программе поддержки малого и среднего предпринимательства, проект получил поддержку из областного бюджета в размере 4 млн рублей, еще 6 млн – собственные инвестиции.