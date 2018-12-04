5 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, информационно-выставочный комплекс) начнется встреча депутата облдумы Николая Токарчука с учащимися гимназии № 16 в рамках проекта "Открытая дума".

В Тюмени в 14 часов в тюменской филармонии начнется закрытие Года добровольца.

В Тюмени в 17 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал заседаний) начнется церемония вручения высшей юридической премии "Юрист года", посвященной празднованию Дня юриста.

В Тюмени в 14 часов 50 минут в Областном центре реабилитации инвалидов (ул. Уральская, 60, корп. 1) начнется пресс-тур "Социальная реабилитация и сопровождение людей с ограниченными возможностями здоровья".

В Тюмени в Областном реабилитационном центре "Родник" (9 км Салаирского тракта) пройдет областной фестиваль социокультурной анимации "Будущее для всех".

Этот день в истории:

1791 - в Вене скончался гений мировой классической музыки Вольфганг Амадей Моцарт.

1901 - в бедной ирландской семье родился Уолтер Дисней, которому суждено было совершить переворот в мультипликационном кино.

1935 - в семье дипломата родился выдающийся советский тяжелоатлет Юрий Власов, неоднократный чемпион СССР, Европы, мира и Олимпийский игр.

1936 - на восьмом чрезвычайном съезде Советов СССР приняли новую Конституцию СССР, которая получила название "Конституции победившего социализма".

1941 - началось контрнаступление советских войск под Москвой, в ходе которого Красная армия нанесла сильнейший фланговый удар, прорвав оборону противника.

1945 - в Бермудском треугольнике таинственным образом пропали сразу пять бомбардировщиков военно-воздушных сил США.

1946 - родился испанский певец Хосе Каррерас.

2002 - в Москву привезли "Серебряную салатницу" - Кубок Дэвиса, выигранный российскими теннисистами.