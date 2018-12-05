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Подворье Casa Mare примет гостей в дни молдавской культуры

Общество, 12:36 05 декабря 2018

пресс-служба комитета по делам национальностей Тюменской области | Фото: пресс-служба комитета по делам национальностей Тюменской области

Дни молдавской культуры откроются в Тюменском государственном институте культуры 8 декабря. Об этом сообщает пресс-служба комитета по делам национальностей Тюменской области.

В этот день для тюменцев и гостей города распахнет двери молдавское подворье Casa Mare. По традиции в гостевой комнате соберут все самое ценное, что есть в доме: стены и пол украсят домоткаными коврами, красный угол – иконой с расшитыми полотенцами, на столе поставят глиняную посуду, в расписном или резном сундуке – приданое для невесты.

Для ценителей молдавской кухни пройдут кулинарные мастер-классы по приготовлению мамалыги и плацинды. На уроке "Limba Mia" все желающие смогут выучить несколько фраз на молдавском языке, а в танцевальном классе освоить основные элементы национальных танцев – сырба и хора. Для самых маленьких гостей праздника будет работать художественная студия, в которой дети смогут познакомиться с молдавскими традициями через рисунок.

Продолжит праздничную программу концерт "Цвети, Молдова, красками талантов".

В торжественной церемонии открытия Дней молдавской культуры в Тюменской области примет участие председатель федеральной национально-культурной автономии молдаван России Людмила Корсун.

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# Дни молдавской культуры

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