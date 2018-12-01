  • 15 декабря 201815.12.2018суббота
  • USD66,4337
    EUR75,3890
  • В Тюмени -4..-6 С 2 м/с ветер западный

Тюменские волонтеры-медики победили во всероссийском конкурсе

Общество, 15:01 15 декабря 2018

fadm.gov.ru

Медико-социальный волонтерский отряд Тюменской области вошел в число победителей всероссийского конкурса проектов в сфере профилактической медицины и популяризации здорового образа жизни объявил победителей по итогам Года добровольца.

Конкурс проходил в шести номинациях. Тюменские волонтеры победили в номинации "Успешная практика проведения профилактической работы с населением". Основными критериям оценки были креативность, актуальность, эффективность, ориентированность на молодежь, практическое применение, масштабность, профессионализм, сообщается на официальном сайте Росмолодежи.

Всего в оргкомитет поступило более двухсот инициатив от жителей всей страны. Россияне представили программы по укреплению здоровья молодых мам и семей, профилактике наркомании и диабета, спортивные игры, комплексы по сохранению здоровья в студенческом и школьном сообществе.

Соб. инф.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:48 15.12.2018Заседание совета по развитию малого и среднего предпринимательства прошло в Тюменском районе
16:16 15.12.2018Родительский форум в Тюмени: эксперты рассказали, как воспитывать подростков
15:21 15.12.2018Во всех военных училищах появятся ледовые катки и бассейны
15:12 15.12.2018Видеть, слышать, говорить: на форуме в Тюмени обсудили, как стать успешным родителем