Тюменские волонтеры-медики победили во всероссийском конкурсе

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Медико-социальный волонтерский отряд Тюменской области вошел в число победителей всероссийского конкурса проектов в сфере профилактической медицины и популяризации здорового образа жизни объявил победителей по итогам Года добровольца.

Конкурс проходил в шести номинациях. Тюменские волонтеры победили в номинации "Успешная практика проведения профилактической работы с населением". Основными критериям оценки были креативность, актуальность, эффективность, ориентированность на молодежь, практическое применение, масштабность, профессионализм, сообщается на официальном сайте Росмолодежи.

Всего в оргкомитет поступило более двухсот инициатив от жителей всей страны. Россияне представили программы по укреплению здоровья молодых мам и семей, профилактике наркомании и диабета, спортивные игры, комплексы по сохранению здоровья в студенческом и школьном сообществе.

Соб. инф.