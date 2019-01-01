Тюменский рынок легковых автомобилей с пробегом стабилен

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51,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом продано в Тюменской области за 10 месяцев 2018 года, сообщает аналитическое агентство "Автостат". За аналогичный период 2017 года этот показатель составил 51,1 тыс. автомашин. Таким образом, рынок подержанных автомобилей в регионе вырос на 0,3%.

Общий объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России за 10 месяцев 2018 года составил порядка 4,5 млн единиц, что на 2,7% превосходит результат годичной давности.

Лидерами среди регионов страны традиционно являются Москва и Подмосковье, которым суммарно принадлежит 11,2% от всех перепроданных автомобилей в стране. По итогам января-октября первое место в региональном рейтинге занимает Московская область, вторичный рынок которой за этот период составил 262,6 тыс. экземпляров и показал рост на 0,8%.

Москва занимает вторую строчку с результатом 237,5 тыс. машин, причем единственная в представленном рейтинге демонстрирует падение рынка на 2,6%. Краснодарский край находится на третьей позиции с долей рынка около 5%. За 10 месяцев текущего года здесь было перепродано 219,2 тыс. автомобилей, рост продаж составил 1,5%.

Соб. инф.