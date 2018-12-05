6 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов на базе ПАО "Тюменские моторостроители" (площадь Владимира Хуторянского) начнется региональный этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" УФО в Тюменской области в номинации "Лучший токарь на станках с ЧПУ".

В Тюмени в 9 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал) начнется заседание совета при облдуме по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения.

В Тюмени в 10 часов на кафедре Транспортных и технологических систем Института транспорта ТИУ начнется международная научно-практическая конференция "Проблемы функционирования систем транспорта".

В Тюмени в 11 часов по телефону 8 (3452) 43-28-43 начнется прямая линия Росреестра по вопросам, связанным с порядком государственной регистрации прав на объекты недвижимости жилого и нежилого назначений.

В Тюмени в 14 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" начнется гала-концерт и выставка в рамках областного фестиваля социокультурной анимации "Будущее для всех".

В Тюмени в 13 часов 30 минут в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное празднование 95-летия Тюменского района.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в концертном зале Тюменского государственного института культуры (ул. Республики, 2) начнется церемония празднования 25-летия центра эстетического воспитания детей "В доме Буркова".

В Тюмени в 19 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165 а) начнется открытие третьего всероссийского фестиваля хореографических спектаклей "Без слов".

В Тюмени в областном санаторном оздоровительном лагере "Витязь" (Ялуторовский тракт, 21 км) пройдет слет лучших академических групп России.

В Тюмени пройдет акция "Урок цифры", в ходе которой школьники посетят нестандартные уроки информатики и обучаются основам программирования.

Этот день в истории:

1741 - в результате дворцового переворота, совершенного с помощью гвардии, на российский престол взошла дочь Петра I Елизавета Петровна.

1913 - родился знаменитый русский хирург академик Николай Амосов.

1917 - провозглашена независимость Финляндии от России.

1927 - родился советский кинорежиссер Владимир Наумов, работавший в содружестве с режиссером Александром Аловым. Вместе они сняли "Тегеран-43", "Бег", "Легенду о Тиле" и другие фильмы.

1971 - в Париже в 99-летнем возрасте умерла Матильда Кшесинская, знаменитая балерина.

1997 - военно-транспортный самолет Ан-124 сразу после взлета упал на жилые кварталы Иркутска. В результате этой катастрофы погибли 72 человека.

2000 - московский городской суд приговорил американского шпиона Поупа к 20 годам лишения свободы.