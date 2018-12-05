Крупнейшая энергосбытовая компания региона готова простить неплательщикам сорок восемь миллионов рублей

Акция "Дай списать!" стартовала в АО "Газпром энергосбыт Тюмень" (до 21 ноября 2018 года — АО "Тюменская энергосбытовая компания").

Как сообщает пресс-служба компании, у физических лиц — потребителей энергоресурса в ХМАО-Югре, ЯНАО и на юге Тюменской области - появилась возможность аннулировать все пени, начисленные за просрочку платежей. Для этого требуется до конца декабря оплатить задолженность любым из предлагаемых энергетиками способов.

Сделать это с максимальным удобством можно, воспользовавшись онлайн-сервисами АО "Газпром энергосбыт Тюмень": через формы оплаты в личном кабинете клиента на официальном сайте поставщика tmesk.ru либо на страницах tmesk.ru/noregistr и tmesk.ru/m, не требующих регистрации. Для многих стали привычными платежи через мобильные приложения "Сбербанк-онлайн" и "Домашний Банк" АО "Газпромбанк". Кроме интерактивных, доступны и традиционные способы — через банкоматы, в отделениях банков и ФГУП "Почта России": узнать адрес ближайшего из них в каждом конкретном населенном пункте можно на странице tmesk.ru/howtopay, а также в чат-боте, который действует в мессенджере Viber и в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, что оплачивать потребленную электроэнергию следует с 1 по 10 число каждого месяца. Начиная с 31 дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, согласно Жилищному кодексу РФ, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки. Если задолженность не погашена к 91 дню после дня наступления установленного срока оплаты, размер пени вырастает до 1/130 ставки рефинансирования.

К слову, копить долги, рассчитывая на гарантированное аннулирование пени в конце года, не стоит: акция "Дай списать!" не является регулярной — так, в 2017 году данное предложение не действовало.

На сегодняшний день общий размер пени всех неплательщиков на территории ХМАО-Югры, ЯНАО и юга Тюменской области составляет около 48 млн руб. АО "Газпром энергосбыт Тюмень", делающее шаг навстречу своим клиентам, готово списать эту сумму, освобождая от пени каждого, кто решит оплатить потребленный энергоресурс не позднее 31 декабря 2018 года и, таким образом, войти в Новый год без долгов.