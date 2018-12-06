В конкурсе "Славим человека труда!" определяют лучшего токаря региона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

16 участников собрал региональный этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" УФО в номинации "Лучший токарь на станках с числовым программным управлением", который открылся в Тюмени на базе ПАО "Тюменские Моторостроители" 6 декабря.

Он проводится в двух группах: первыми в борьбу вступили опытные профессионалы - сотрудники предприятий и организаций региона, 7 декабря соперничать будут студенты образовательных организаций.

Дополнительным профессиональным стимулом назвал участие в конкурсе председатель конкурсной комиссии, начальник управления промышленности и предпринимательства департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Валерий Ладнер.

"Конкурс позволяет увидеть, как работают другие, он показывает, чего стоит каждый работник и, поскольку мероприятие выходит за рамки деятельности одного предприятия, он способствует развитию сотрудничества и дружбы между работниками организаций", - сказал он.

Исполнительный директор ассоциации машиностроителей Тюменской области Александр Винников напомнил о том, как сложно было выбирать победителей среди участников прошлого конкурса, продемонстрировавших отличные навыки, и пожелал сегодняшним конкурсантам проявить себя не хуже предшественников.

В профессиональном мастерстве соревнуются восемь участников - работники "ГМС Нефтемаш", Тюменского ремонтно-механического завода АО "Транснефть – Сибирь", "Тюменских моторостроителей", "Сиббурмаш", Тюменского завода геологоразведочного оборудования и машин.

"Я работаю на предприятии около пяти лет и впервые принимаю участие в подобном конкурсе, интересно приобрести такой опыт. Подготовка была моральной, остальные навыки отрабатываю каждый день на рабочем месте", - сказал участник конкурса, наладчик станков ЧПУ АО "Тюменские моторостроители" Александр Бельтяевский.

Конкурсанты выполняют теоретические и практические задания. Токари должны написать программу для станка и изготовить деталь, а также ответить на 50 вопросов, показав знания по специальности, охране труда и трудовому законодательству.

"Вопросы разного уровня сложности, я справился довольно быстро - помог пятилетний опыт работы. Впереди практическая часть. Для меня участие в конкурсе - это новый вызов, интересно проверить, насколько я готов", - рассказал участник конкурса, наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ Тюменского ремонтно-механического завода АО "Транснефть – Сибирь" Максим Перчатов.

Награждение победителей пройдет 13 декабря. Они представят Тюменскую область на окружном этапе конкурса "Славим человека труда!" в Челябинске в 2019 году.

Татьяна Ковалева