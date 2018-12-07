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Клим Жуков расскажет тюменцам о фальсификации истории

Общество, 09:35 07 декабря 2018

https://vk.com/concepthab | Фото: https://vk.com/concepthab

О мифах современности и о том, как фальсифицируют историю тюменцам, расскажет российский историк-медиевист, военный историк, писатель и публицист Клим Жуков. Мероприятие пройдет на площадке проекта "Концепт-хаб".

Каждый участник сможет поделиться своим видением ситуации относительно того или иного вопроса, предложить возможные пути решения обсуждаемой проблемы и задать вопрос эксперту.

Встреча со спикером пройдет на площадке Музейного комплекса им. И.Я. Словцова 15 декабря, начало в 14 часов. Необходима регистрация по ссылке, количество мест ограничено.

Дарья Казакова

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# история , лекция , фальсификация

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