Клим Жуков расскажет тюменцам о фальсификации истории

| Фото: https://vk.com/concepthab | Фото: https://vk.com/concepthab

О мифах современности и о том, как фальсифицируют историю тюменцам, расскажет российский историк-медиевист, военный историк, писатель и публицист Клим Жуков. Мероприятие пройдет на площадке проекта "Концепт-хаб".

Каждый участник сможет поделиться своим видением ситуации относительно того или иного вопроса, предложить возможные пути решения обсуждаемой проблемы и задать вопрос эксперту.

Встреча со спикером пройдет на площадке Музейного комплекса им. И.Я. Словцова 15 декабря, начало в 14 часов. Необходима регистрация по ссылке, количество мест ограничено.

Дарья Казакова