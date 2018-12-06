7 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в бизнес-отеле "Евразия" (ул. Советская 20, конференц-зал Континенталь) начнется межрегиональная научно-практическая конференция "День онколога".

В Тюмени в 15 часов в торговом центре "Колумб" (ул. Московский тракт, 118, супермаркет "Перекресток") начнется открытие ярмарки локальных производителей в рамках областного проекта "Продаем тюменское!".

В Тюмени в 18 часов в центре развития региональных медиа и кино "Медиаполис" (ул. Чернышевского, 2А/12) начнется Public Talk с Игорем Волошиным – режиссером сериалов "Физрук", "Ольга" и полнометражных фильмов.

В Тобольске в 9 часов от парковки ТРЦ "Жемчужина Сибири" начнется пресс-тур по объектам строительства программы "Тобольск-2020" в рамках X заседания Общественного совета Тобольской промышленной площадки.

В Ялуторовске пройдет юбилейный XXX областной историко – культурный фестиваль "Декабристские вечера".

Этот день в истории:

1678 - Луи Хеннепин открыл Ниагарский водопад.

1769 - Екатерина II учредила орден Георгия Победоносца.

1784 - запатентован первый винт.

1787 - Делавэр стал первым штатом США.

1835 - между Нюрнбергом и Фюртом открыта первая немецкая железная дорога.

1842 - дал первый концерт Нью-Йоркский филармонический оркестр.

1905 - в России отменена предварительная цензура.

1907 - в Лондоне впервые рефери обслуживал боксерский поединок, находясь на ринге.

1926 - запатентован газовый рефрижератор.

1934 - в СССР отменена карточная система на хлеб, муку и крупу.

1939 - СССР объявил о начале блокады Финляндии.

1939 - Дания, Швеция и Норвегия объявили нейтралитет в советско-финской войне.

1941 - японская авиация уничтожила американский флот в Пирл-Харборе, что послужило поводом для вступления в войну США.

1941 - Канада объявила войну Японии.

1941 - Гитлер издал приказ о начале операции "Мрак и туман" по уничтожению "врагов Рейха" во Франции, Бельгии и Голландии.

1970 - ФРГ признала послевоенные границы Польши.

1982 - в Форт-Уорте (Техас) впервые в мире применили казнь смертельной инъекцией.

1988 - произошло мощное землетрясение в Спитаке (Армения), погибли более 50 тыс. человек.

1988 - Михаил Горбачев на Генеральной Ассамблее ООН объявил об одностороннем сокращении советской армии.